Сборная Англии попытается заманить Олисе

Сборная Англии предпримет попытку заманить вингера Майкла Олисе под свои знамена.

Как и весь "Пэлас", 22-летний Олисе в великолепной форме завершил сезон 2023/24. Майкл забил три гола и отдал две результативные передачи в трех последних матчах Премьер-Лиги.



Однако этого оказалось недостаточно, чтобы Олисе попал в расширенную заявку сборной Франции, которую он представлял на юношеском и молодежном уровнях, на Евро-2024.



Таким образом, Олисе до сих пор не заигран на взрослом уровне ни за одну из четырех доступных ему сборных: Францию, Англию, Алжир или Нигерию.



Главный тренер англичан Гарет Саутгейт уже подтвердил, что Олисе находится у него на радаре, однако процедура смены Ассоциации требует времени и не может быть завершена в срок к Евро-2024.



Как сообщает HITC, FA попытается уговорить Олисе связать свою международную карьеру с Англией после Евро-2024, когда команда Саутгейта начнет свой путь в отборе к Чемпионату Мира 2026 года.



Добавим, французы хотят привлечь Олисе к участию в Олимпийских играх этим летом, но это нарушило бы подготовку Майкла к новому сезону Премьер-Лиги.