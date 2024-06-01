Галлас советует Рэшфорду перейти в "Челси"

Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас посоветовал нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду перейти к "синим".

26-летний Рэшфорд весьма неудачно провел сезон 2023/24, забив лишь восемь голов за "Юнайтед" и не попав в заявку сборной Англии на Евро-2024.



Затяжной спад в игре Рэшфорда породил слухи о том, что Маркус может быть продан летом, и Галлас считает, что переход в "Челси" позволил бы нападающему перезагрузить свою карьеру.



"Всегда будут классные игроки, которые заинтересованы в переходе в "Челси", но нам нужно спросить, хочет ли Рэшфорд покинуть "Манчестер Юнайтед". Никто не знает, в чем дело. Возможно, у него есть проблема с Тен Хагом".



"Если Тен Хаг уйдет, тогда Рэшфорд может остаться. Мы говорим о ярком молодом игроке, который стремительно ворвался на сцену. Он носился по полю и забивал красивые голы, демонстрируя большую самоотдачу. Теперь он не является прежним игроком".



"Возможно, проблема в травмах, и другой клуб позволил бы ему начать с чистого листа. "Челси" обеспечил бы ему это", — цитирует Галласа Daily Mirror.