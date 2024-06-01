"Сити" хочет заключить новый контракт с Де Брюйне

"Манчестер Сити" пытается ускорить переговоры со своим полузащитником Кевином Де Брюйне о новом контракте.

Сейчас Де Брюйне, которому позже в июне исполнится 33, находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему действующему контракту с "Сити".



Де Брюйне связывают с переездом в Саудовскую Аравию и МЛС, однако после того значительного вклада, который Кевин сделал в завоевание четвертого подряд для "Сити" титула Премьер-Лиги, "горожане" хотят продлить сотрудничество с бельгийским ветераном.



Как сообщает Football Insider, "Сити" собирается ускориться в переговорах с Де Брюйне, чей новый контракт может стать последней крупной сделкой в карьере Кевина.



В сезоне 2023/24 Де Брюйне сыграл 26 матчей за команду Хосепа Гвардиолы во всех соревнованиях, забив шесть голов и отдав 18 результативных передач.