"Юнайтед" размышляет над покупкой Диоманде

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность по приобретению центрального защитника "Спортинга" Усмана Диоманде.

Ожидается, что этим летом "Юнайтед" пригласит минимум двух новичков в центре обороны, к чему "красных дьяволов" подталкивает огромное количество травм в этой зоне в сезоне 2023/24, а также расставание с Рафаэлем Вараном.



По информации Daily Express, ранее в этом сезоне "Юнайтед" уже провел встречу с представителями Диоманде, который также вызывает интерес у "Ливерпуля" и "Ньюкасла".



Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим отчаянно хочет сохранить своего бомбардира Виктора Дьекереша и готов принести в жертву одного из двух своих центральных защитников — Диоманде или Гонсалу Инасиу, — чтобы поправить финансовое положение клуба из Лиссабона.



Контракт Диоманде предусматривает отступные в 68 миллионов фунтов, но "Спортинг" готов всерьез рассмотреть предложения по 20-летнему ивуарийцу от 35 млн. фунтов.



"Юнайтед" окончательно определится со своими планами насчет Диоманде, когда прояснится судьба главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.