"Юнайтед" размышляет над покупкой Диоманде

Усман Диоманде "Манчестер Юнайтед" изучает возможность по приобретению центрального защитника "Спортинга" Усмана Диоманде.

Ожидается, что этим летом "Юнайтед" пригласит минимум двух новичков в центре обороны, к чему "красных дьяволов" подталкивает огромное количество травм в этой зоне в сезоне 2023/24, а также расставание с Рафаэлем Вараном.

По информации Daily Express, ранее в этом сезоне "Юнайтед" уже провел встречу с представителями Диоманде, который также вызывает интерес у "Ливерпуля" и "Ньюкасла".

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим отчаянно хочет сохранить своего бомбардира Виктора Дьекереша и готов принести в жертву одного из двух своих центральных защитников — Диоманде или Гонсалу Инасиу, — чтобы поправить финансовое положение клуба из Лиссабона.

Контракт Диоманде предусматривает отступные в 68 миллионов фунтов, но "Спортинг" готов всерьез рассмотреть предложения по 20-летнему ивуарийцу от 35 млн. фунтов.

"Юнайтед" окончательно определится со своими планами насчет Диоманде, когда прояснится судьба главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.


Метки Диоманде, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 475



Поиск: