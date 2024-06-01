"Сити" готов поспорить с "Барселоной" за Киммиха

"Манчестер Сити" готов сойтись в битве с "Барселоной" за полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха.

В свое время именно Гвардиола приобрел Киммиха в "Баварию" из "РБ Лейпциг", и теперь Хосеп хочет воссоединиться с Йозуа в "Сити".



Киммих не чувствовал себя комфортно в "Баварии" в минувшем сезоне при Томасе Тухеле, и назначение Венсана Компани на должность главного тренера дает мюнхенцам робкую надежду, что Йозуа еще продлит свой истекающий через 12 месяцев контракт.



По информации HITC, сам Киммих уже рассматривает предложения на стороне, и двумя основными вариантами для 29-летнего игрока сборной Германии являются "Сити" и "Барселона".



Преимуществом "Барселоны" в борьбе за Киммиха является персона нового рулевого каталонцев Ханси Флика, которого Йозуа знает по совместной работе в клубе и сборной.



Ближайшие недели Киммих собирается посвятить размышлениям над своим будущим. Последнее слово будет за самим Йозуа.