Количество команд в Премьер-Лиге может быть сокращено до 18
Боссы Премьер-Лиги опасаются, что количество команд в их дивизионе может быть сокращено с 20 до 18.
Следующим летом ФИФА впервые проведет клубный Чемпионат Мира в соответствии с новым форматом. Участие в турнире с призовым фондом свыше 600 миллионов фунтов примут 32 команды, включая "Манчестер Сити" и "Челси".
Решение ФИФА нагрузить и без того невыносимо плотное расписание вызвало огромное недовольство среди игроков и ведущих европейских лиг.
Как сообщает The Sun, боссы Премьер-Лиги, испанской Ла Лиги и других европейских лиг опасаются, что изменение формата клубного Чемпионата Мира и перенес его на лето — это лишь первый шаг ФИФА по ограничению количества команд (18) и матчей (34) в высших дивизионах.
Такого рода реформа оставила бы без работы около 70 игроков в каждом дивизионе, а также ряд сотрудников прочих профессий. Поэтому лиги и профсоюзы футболистов даже задумываются о бойкоте клубного Чемпионата Мира.
"Все мы думаем, что конечная цель ФИФА — заставить нас снизить количество команд до 18. Можно поставить деньги на то, что их рабочая группа скажет об избытке матчей во внутренних соревнованиях, о необходимости сократить количество клубов с 20 до 18 и о том, что международные матчи оказывают наименьшее влияние. Мы не были бы шокированы, если бы они уже написали свои выводы", — утверждает источник.
01.06.2024 06:00
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Во время исследования специалисты работали с тремя черными воронами (Corvus corone). За несколько месяцев пернатых обучили связывать зрительные сигналы — цифры 1, 2, 3, 4 на экране — с числом звуков, которое им необходимо было произнести. Позже птицы сумели воспроизводить 4 разных звука, каждый из них был связан с конкретной цифрой.
Пернатых размещали перед экраном и демонстрировали им числа. Чтобы получить лакомство, птицам нужно было произнести указанное на экране количество звуков, и нажать клавишу на сенсорном мониторе. И в большинстве случаев вороны делали все правильно.
Кроме того, исследователи поняли, что они могут предсказать предстоящее количество криков вороны, основываясь на звуке первого из них. «Это указывает на то, что это действительно когнитивно-контролируемый процесс», — говорит Андреас Нидер, зоофизиолог из Тюбингенского университета.
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1. Электронные устройства, аккумуляторы, батарейки.
Мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, зарядные устройства и прочая электроника особенно уязвимы к высокой температуре. Перегрев может привести к поломке или даже возгоранию аккумуляторов.
2. Аэрозольные баллоны, зажигалки.
Баллоны с дезодорантом, лаком для волос, освежителями воздуха и другими продуктами могут взорваться при высокой температуре. Это связано с тем, что давление внутри баллона увеличивается при нагреве, что может привести к разрыву упаковки и возгоранию.
3. Бутылки с водой, очки.
Хотя пластиковые и стеклянные бутылки с водой кажутся вполне безопасными, на жаре они могут выступать как линзы, фокусируя солнечные лучи и создавая опасность возгорания. Это может произойти, если бутылка заполнена водой и находится под прямыми солнечными лучами. То же относится и к очкам, оставленным на солнце.
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