Количество команд в Премьер-Лиге может быть сокращено до 18

Боссы Премьер-Лиги опасаются, что количество команд в их дивизионе может быть сокращено с 20 до 18.

Следующим летом ФИФА впервые проведет клубный Чемпионат Мира в соответствии с новым форматом. Участие в турнире с призовым фондом свыше 600 миллионов фунтов примут 32 команды, включая "Манчестер Сити" и "Челси".



Решение ФИФА нагрузить и без того невыносимо плотное расписание вызвало огромное недовольство среди игроков и ведущих европейских лиг.



Как сообщает The Sun, боссы Премьер-Лиги, испанской Ла Лиги и других европейских лиг опасаются, что изменение формата клубного Чемпионата Мира и перенес его на лето — это лишь первый шаг ФИФА по ограничению количества команд (18) и матчей (34) в высших дивизионах.



Такого рода реформа оставила бы без работы около 70 игроков в каждом дивизионе, а также ряд сотрудников прочих профессий. Поэтому лиги и профсоюзы футболистов даже задумываются о бойкоте клубного Чемпионата Мира.



"Все мы думаем, что конечная цель ФИФА — заставить нас снизить количество команд до 18. Можно поставить деньги на то, что их рабочая группа скажет об избытке матчей во внутренних соревнованиях, о необходимости сократить количество клубов с 20 до 18 и о том, что международные матчи оказывают наименьшее влияние. Мы не были бы шокированы, если бы они уже написали свои выводы", — утверждает источник.