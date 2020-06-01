Майну поставил на паузу переговоры с МЮ о новом контракте

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну поставил на паузу переговоры со своим клубом о новом контракте.

19-летний Майну стал настоящим открытием этого сезона, и именно Кобби забил победный для "Юнайтед" гол в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд (1:2).



Боссы "Юнайтед" хотят как можно скорее заключить с Майну новый контракт, который увеличит зарплату Кобби в четыре раза — до 80,000 фунтов в неделю.



Майну открыт к продлению сотрудничества с родным клубом, однако в данный момент у Кобби есть нечто более важное.



Дело в том, что Майну попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024, и Кобби решительно настроен получить место в окончательном списке игроков, которых Гарет Саутгейт возьмет на турнир в Германии.



Как сообщает Daily Star, Майну будет готов вернуться за стол переговоров с "Юнайтед" только после Евро-2024, в июле. Кобби не хочет, чтобы что-либо отвлекало его от выступлений за национальную команду.