Эдерсону придется подать прошение о трансфере, чтобы покинуть "Сити"

Голкиперу "Манчестер Сити" Эдерсону придется подать прошение о трансфере, чтобы покинуть клуб с "Этихад" этим летом.

За семь сезонов в "Сити" Эдерсон выиграл все возможные трофеи, и сейчас 30-летний бразилец открыт к новому вызову в своей карьере.



По информации Daily Star, Эдерсон уже имеет на руках роскошное предложение из Саудовской Аравии, однако "Сити" не хочет терять своего первого номера.



Для смены клуба Эдерсону придется официально попросить "Сити" об этом — обычно главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола никогда не удерживает игроков против их воли.



Ожидается, что в случае расставания с Эдерсоном Гвардиола сделает Штефана Ортегу первым номером "Сити", а на роль запасного голкипера "горожане" пригласят новичка.