"Милан" — один из претендентов на Бройю

"Милан" является одним из нескольких клубов, проявляющих интерес к нападающему "Челси" Армандо Бройе.

Вторую половину этого сезона Бройя провел в аренде в "Фулхэме", где лишь отметился восемью появлениями на замену в Премьер-Лиге и не забил ни одного гола.



Бройе нет места в планах "Челси" на следующий сезон, и приоритетом "синих" является продажа 22-летнего албанца, который попадает под категорию доморощенного игрока.



Если в прошлом "Челси" просил за Бройю 50 миллионов фунтов, то на сей раз "синие" готовы отпустить Армандо за 30 млн. фунтов, и talkSPORT может подтвердить, что к нападающему существует большой интерес.



Утверждается, что Бройю хотят упомянутый "Милан", "Монако", "Штутгарт", "Вулверхэмптон", "Эвертон", "Кристал Пэлас", а также клубы из Саудовской Аравии. "Фулхэм" возвращать Армандо не собирается.