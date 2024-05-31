Лэмпард вступил в переговоры с "Бернли"

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард вступил в переговоры насчет вакантной должности главного тренера "Бернли".

На текущей неделе вылетевший из Премьер-Лиги "Бернли" проводил в "Баварию" Венсана Компани, временно доверив первую команду Крэйгу Беллами.



По информации talkSPORT, Лэмпард является одним из рассматриваемых "Бернли" кандидатов. Стороны уже контактируют, но пока переговоры находятся на ранней стадии.



Лэмпард находится без работы с короткого периода работы временщиком "Челси" в концовке прошлого сезона. Ранее в кампании 2022/23 Фрэнк также пережил увольнение из "Эвертона".



Лэмпард уже имеет опыт работы в Чемпионшипе, где он достигал финала плей-офф с "Дерби".