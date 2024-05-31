"Вест Хэм" договаривается о покупке Луиса Гильерме

"Вест Хэм" собирается потратить около 25 миллионов фунтов на вингера "Палмейраса" Луиса Гильерме.

С начала этого года 18-летний Гильерме сыграл 17 матчей за "Палмейрас", включая все 90 минут против аргентинского "Сан-Лоренсо" в Кубке Либертадорес в минувший четверг.



Своей игрой Гильерме приглянулся техническому директору "Вест Хэма" Тиму Штейдтену, который с одобрения нового главного тренера Хулена Лопетеги начал переговоры о покупке бразильского юниора.



Гильерме преимущественно действует на правом краю атаки, но также способен сыграть на левом и в качестве атакующего центрального полузащитника.



Ранее на этой неделе стало известно, что "Вест Хэм" также согласовал приобретение центрального защитника "Фламенго" Фабрисио Бруно за 15 млн. фунтов, включая бонусы, однако саудовские клубы все еще могут перехватить соотечественника Гильерме.