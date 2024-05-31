Санчо признался, что до сих пор не оправился от расистских оскорблений после финала Евро-2020

Вингер сборной Англии Джейдон Санчо признался, что его до сих пор преследуют воспоминание о тех расистских оскорблениях, которым он подвергся после финала Евро-2020.

Санчо, Букайо Сака и Маркус Рэшфорд допустили осечки в серии послематчевых пенальти за сборную Англии против Италии в финале Евро-2020, который состоялся на "Уэмбли" в июле 2021.



Все трое игроков, по совпадению оказавшиеся темнокожими, подверглись шквалу оскорблений в социальных сетях, и в преддверии финала Лиги Чемпионов за дортмундскую "Боруссию" против "Реала" на "Уэмбли" Санчо поведал о своих чувствах.



"Это до сих пор иногда приходит мне в голову. Не думаю, что я уже полностью восстановился после этого, но я стараюсь изо всех сил преодолеть это".



"Та реакция, которую мы получили, не была приятной. Я и представить себе не мог, что мы когда-либо столкнемся с подобным в Лондоне, особенно представляя свою страну. Я стараюсь блокировать это воспоминание, но я не могу притворяться, словно этого не было. Это одно из тех воспоминаний, которые ты пытаешься преодолеть и быть позитивным", — сообщил Санчо CNN.