Палинья планирует остаться в "Фулхэме"

Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья заявил, что не планирует уходить из лондонского клуба этим летом.

Прошлым летом Палинья едва не перешел в "Баварию". Жоау уже находился в Мюнхене, однако согласовать сделку до трансферного дедлайна не удалось.



Если верить слухам, Палинья остается на радаре у "Баварии". Сватают Жоау и в некоторые другие топ-клубы, включая "Ливерпуль", однако 28-летний игрок сборной Португалии ожидает, что продолжит выступать за "Фулхэм".



"Да, пока что план — продолжить выступать здесь. В футболе никогда не знаешь, что случится завтра. У меня есть мечты, цели как у игрока. С момента начала своей карьеры я всегда мечтал играть на высоком уровне мирового футбола. Я уже этого достиг, потому что стал известен публике".



"В данный момент наиболее вероятно, что я останусь в "Фулхэме", но посмотрим, что случится. Я безмерно уважаю "Фулхэм" как клуб, и люди знают, каким профессионалом я являюсь. Я хочу передать этот пример многим детям, которые следят за мной и равняются на меня", — сообщил Палинья Flashscore.