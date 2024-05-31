"Эвертон" обсуждает новый контракт с Калверт-Левином

"Эвертон" начал переговоры со своим нападающим Домиником Калверт-Левином о новом контракте.

Калверт-Левин выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Шеффилд Юнайтед" за 1.5 млн. фунтов в 2016 году. Доминик забил 68 голов в своих 248 матчах за "ирисок".



Сейчас у Калверт-Левина остается только один год по действующему контракту, и "Эвертон" не заинтересован в продаже 27-летнего англичанина, несмотря на известные проблемы "ирисок" с финансами.



В завершившемся сезоне Калверт-Левин сыграл 32 матча за команду Шона Дайча в Премьер-Лиге, забив семь мячей и отдав две голевые передачи. Особенно хорош Доминик был в концовке кампании, совершив пять результативных действий в семи заключительных играх.



Как сообщает BBC, "Эвертон" ведет переговоры о продлении сотрудничества не только с Калверт-Левином, но и с крайним защитником Эшли Янгом, чей действующий контракт истекает уже в конце июня.