Мбемо намекнул, что был бы открыт к переходу в "Ливерпуль"

Вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо намекнул, что он был бы открыт к переходу в "Ливерпуль" этим летом.

Из-за травмы лодыжки Мбемо отсутствовал с декабря по март, но это не помешало Бриану завершить сезон Премьер-Лиги 2023/24 с показателями в девять голов и шесть результативных передач.



Мбемо выступает за "Брентфорд" после своего переходу из "Труа" за рекордные на тот момент для "пчел" 5.6 млн. фунтов в августе 2019 и имеет контракт до 2026 года, однако 24-летний камерунец чувствует, что готов сделать следующий шаг в своей карьере.



"Я провел пять лет в "Брентфорде" — клубе, который помог мне вырасти и кое-чего достичь, но это правда, что я бы хотел играть в крупнейших соревнованиях, за лучшие клубы".



"Приятно видеть, что мной интересуются большие клубы. Посмотрим. Ты должен быть готов к тому, что ждет тебя в будущем", — сообщил Мбемо L'Equipe.



По информации Evening Standard, Мбемо уже несколько месяцев находится на радаре у "Ливерпуля". Также Бриана, забившего 50 голов и отдавшего 42 результативные передачи в 200 матчах за "Брентфорд", сватают в "Ньюкасл".