"Юнайтед" переманил физиотерапевта "Арсенала"

Физиотерапевт "Арсенала" Джордан Рис близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне "Юнайтед" столкнулся с пугающе большим количеством травм, что подталкивает "красных дьяволов" к обновлению своей медицинской службы.



По информации Daily Mirror, "Юнайтед" удалось договориться с Рисом, который обладает репутацией одного из лучших физиотерапевтов в Премьер-Лиге.



Рис заслужил благодарность многих игроков, которым он помог преодолеть последствия травм. Одним из них является нападающий Габриэль Жезус, чьи проблемы с коленом хорошо известны.



За интересом "Юнайтед" к Рису стоит ведущий доктор "красных дьяволов" Гари О'Дрисколл, который сам перебрался в Манчестер из "Арсенала" прошлым летом.