"Юнайтед" переманил физиотерапевта "Арсенала"
Физиотерапевт "Арсенала" Джордан Рис близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне "Юнайтед" столкнулся с пугающе большим количеством травм, что подталкивает "красных дьяволов" к обновлению своей медицинской службы.
По информации Daily Mirror, "Юнайтед" удалось договориться с Рисом, который обладает репутацией одного из лучших физиотерапевтов в Премьер-Лиге.
Рис заслужил благодарность многих игроков, которым он помог преодолеть последствия травм. Одним из них является нападающий Габриэль Жезус, чьи проблемы с коленом хорошо известны.
За интересом "Юнайтед" к Рису стоит ведущий доктор "красных дьяволов" Гари О'Дрисколл, который сам перебрался в Манчестер из "Арсенала" прошлым летом.
31.05.2024 15:00
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Гари О'Дрисколл троянский конь,год назад перешёл и эпидемия травм, теперь физиотерапевт ему в помощь...
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глядишь поможет с травмами
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