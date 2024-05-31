"Юнайтед" переманил физиотерапевта "Арсенала"

Джордан Рис Физиотерапевт "Арсенала" Джордан Рис близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне "Юнайтед" столкнулся с пугающе большим количеством травм, что подталкивает "красных дьяволов" к обновлению своей медицинской службы.

По информации Daily Mirror, "Юнайтед" удалось договориться с Рисом, который обладает репутацией одного из лучших физиотерапевтов в Премьер-Лиге.

Рис заслужил благодарность многих игроков, которым он помог преодолеть последствия травм. Одним из них является нападающий Габриэль Жезус, чьи проблемы с коленом хорошо известны.

За интересом "Юнайтед" к Рису стоит ведущий доктор "красных дьяволов" Гари О'Дрисколл, который сам перебрался в Манчестер из "Арсенала" прошлым летом.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 654

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 31.05.2024 15:48 # hunter022
    Гари О'Дрисколл троянский конь,год назад перешёл и эпидемия травм, теперь физиотерапевт ему в помощь...

    (ответить)

  2. arsenverim 31.05.2024 15:16 # arsenverim
    глядишь поможет с травмами

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: