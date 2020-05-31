Зинченко может стать первым новичком "Баварии" при Компани

Левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко может стать первым приобретением Венсана Компани на посту главного тренера "Баварии".

На текущей неделе Компани заключил с "Баварией" трехлетний контракт и теперь приступает к перестройке своей новой команды после провального сезона.



У "Баварии" есть внушительный трансферный бюджет на это лето, и одной из целей гранда Бундеслиги является Зинченко, утверждает Daily Mirror.



В концовке этого сезона 27-летний украинец впал в немилость к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, превратившись в третий выбор на своей позиции, после Такехиро Томиясу и Якуба Кивера.



Выздоровление Юрриена Тимбера, который также способен сыграть слева в обороне, дополнительно сгущает тучи над оцениваемым в 35 миллионов фунтов Зинченко.



Компани прекрасно знает Зинченко, с которым они вместе на протяжении трех лет выступали за "Манчестер Сити". Александр мог бы стать страховкой "Баварии" на случай, если Альфонсо Дэвис уйдет в "Реал".