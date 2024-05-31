"Юнайтед" может продлить контракт с Гринвудом

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность продления контракта со своим нападающим Мейсоном Гринвудом.

Аренда в "Хетафе", где Гринвуд провел сезон 2023/24 на правах аренды, помогла Мейсону возобновить свою карьеру после скандала с изнасилованием и избиением своей девушки.



Несмотря на то, что все обвинения были сняты, а со своей девушкой Гринвуд помирился, 22-летний англичанин необратимо испортил свою репутацию в глазах "Юнайтед".



По информации i Sport, боссы "Юнайтед" решили, что у Гринвуда нет будущего в родном клубе. "Красные дьяволы" предпочитают продать Мейсона, но хотят сделать это по справедливой цене.



"Юнайтед" оценивает Гринвуда в 40 миллионов фунтов. Если "дьяволы" не смогут получить такую сумму этим летом, то готовы подождать до следующего, и тогда для них имеет смысл продлить истекающий летом 2025 контракт Мейсона.



Среди клубов, заинтересованных в Гринвуде, называются "Ювентус", "Наполи", "Атлетико" и "Барселоны". А "Хетафе" готов повторно арендовать Мейсона.