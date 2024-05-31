Светская хроника за пятницу
Адриен Рабьо снова откажет "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" нашел замену Александу Зинченко слева в обороне. Алиссон не собирается в Саудовскую Аравию. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо снова откажет "Манчестер Юнайтед", потому что рассматривает только клубы из Лиги Чемпионов. (L'Equipe)
"Атлетико" лидирует в борьбе за нападающего Мейсона Гринвуда, принадлежащего "Юнайтед". (HITC)
"Юнайтед" продаст голкипера Алтая Байындыра в "Селтик". (Aksam Gazetesi)
"Арсенал" готов выдвинуть свое предложение о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, чей контракт предусматривает отступные в 55 миллионов фунтов. (HITC)
"Арсенал" готов побороться за левого защитника "Фейеноорда" Квилиндси Хартмана. (The Telegraph)
Голкипер Алиссон предпочитает остаться в "Ливерпуле", несмотря на интерес из Саудовской Аравии. (Fabrizio Romano)
"Ливерпуль" проявляет интерес к защитникам Вильяну Пачо из "Айнтрахта" и Пьеро Инкапье из "Байера". (El Futbolero)
"Челси" следит за центральным защитником "Ноттингем Форест" Мурильо. (The Athletic)
"Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Юнайтед" проявляют интерес к нападающему "Астон Виллы" Олли Уоткинсу. (HITC)
"Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас", "Эвертон", "Монако", "Милан" и саудовский "Аль-Шабаб" заинтересованы в нападающем "Челси" Армандо Бройе. (Ben Jacobs)
"Монако" лидирует в борьбе за Бройю. (L'Equipe)
"Вест Хэм" обсуждает покупку 18-летнего полузащитника "Палмейраса" Луиса Гильерме. (Fabrizio Romano)
"Брентфорд" заинтересован в полузащитнике "Сандерленда" Джобе Беллингеме. (The Athletic)
"Эвертон" проявил интерес к полузащитнику "Лутона" Россу Баркли, но тот, вероятно, выберет "Виллу". (Football Insider)
"Вест Хэм" возобновил свой интерес к нападающему "Севильи" Юссефу Эн-Несири, но на того также претендует "Вилла". (TEAMtalk)
Полузащитник "Лацио" Даити Камада близок к переходу в "Кристал Пэлас" в качестве свободного агента. (Fabrizio Romano)
Другое
"Арсенал" не позволит своему защитнику Вильяму Салиба выступить на Олимпийских играх за сборную Франции этим летом. (Le Parisien)
Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета выступит на Кубке Америки за сборную Бразилии, несмотря на предъявленные FA обвинения насчет умышленных желтых карточек. (The Telegraph)
Боксер Энтони Джошуа провел переговоры о покупке доли в "Уотфорде". (The Athletic)
Профсоюзы игроков пригрозили ФИФА забастовкой, если нагрузка на футболистов продолжит увеличиваться. (BBC)
Инвестиционный фонд 777 Partners просрочил дедлайн по завершению сделки по приобретению "Эвертона", и теперь "ириски" могут вести переговоры с другими инвесторами. (The Guardian)
31.05.2024 12:00
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не обращайте внимание на пидораса членососа который сидит с фейка ницше, если он будет у вас спрашивать где член пососать можно
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ливерпуль команда хуесосов
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‌Робот поставил рекорд, собрав кубик Рубика за 305 мс, и оказался в Книге Гиннесса. Это почти вдесятеро меньше, чем рекорд, поставленный человеком.
Честь создания столь расторопной модели принадлежит японским инженерам. Они оснастили свое детище несколькими двигателями, работающими во взаимосвязи и способными передвигать секторы головоломки буквально молниеносно.
Впрочем, при тестировании команду ожидала нетривиальная проблема: самому кубику, в силу механической конструкции, не хватало времени, чтобы перестроиться в ловких роботизированных руках. Из-за этого при первом испытании головоломку заклинило. Решить проблему позволила небольшая доработка.
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