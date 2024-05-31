"Тоттенхэм" может продать до 11 игроков летом

Этим летом "Тоттенхэм" может продать до 11 игроков первой команды, включая нападающего Ришарлисона.

Только на днях Ришарлисон опроверг слухи о переговорах с саудовскими клубами и обозначил свое желание остаться в "Тоттенхэме".



Несмотря на это, Ришарлисон значится среди игроков, которых "Тоттенхэм" готов продать, утверждает Evening Standard. Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу планирует осуществить масштабную чистку состава этим летом.



Для приобретения Ришарлисона потребуется сумма в 60 миллионов фунтов, за которые 27-летний бразилец был куплен у "Эвертона" два года назад.



"Тоттенхэм" открыт к предложениям и по защитнику Эмерсону Роялу, чей агент встретился с представителями "Милана" на этой неделе.



Пьер-Эмиль Хейбьерг, Джовани Ло Чельсо, Брайан Хиль и возвращающиеся из аренд Джо Родон, Джед Спенс, Серхио Регилон, Танги Ндомбеле, Яфет Танганга также не входят в планы Постекоглу на следующий сезон.



Наконец, "Тоттенхэм" готов продать отсутствующего с сентября вингера Манора Соломона, если насчет того поступит хорошее предложение.



А вот полузащитников Ива Биссума и Родриго Бентанкура Постекоглу предпочитает сохранить.