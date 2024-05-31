"Челси" не планирует покупать Осимхена

"Челси" не планирует покупать нападающего "Наполи" Виктора Осимхена этим летом.

Осимхен долгое время считался целью номер один "Челси" среди нападающих, а недавно в прессе появились слухи, что Ромелу Лукаку, возвращающийся к "синим" после сезона аренды в "Роме", может стать разменной монетой в сделке по Виктору.



Журналист Фабрицио Романо подтверждает, что "Челси" собирается купить нападающего этим летом, однако это едва ли будет Осимхен. "Синие" не ведут никаких переговоров по Виктору.



По состоянию на данный момент планы "Челси" не содержат 25-летнего нигерийца, однако упомянутого Лукаку, а также Армандо Бройю "синие" намерены продать.