Маккарти объяснил, почему Санчо не стал извиняться перед Тен Хагом

Тренер нападающий "Манчестер Юнайтед" Бенни Маккарти объяснил, почему вингер Джейдон Санчо так и не извинился перед наставником "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.

Прямо сейчас Санчо готовится к финалу Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией", в которую он вернулся на вторую половину этого сезона на правах аренды.



Санчо был вынужден отправиться в Дортмунд после конфликта с Тен Хагом, который публично обвинил его в плохой работе на тренировках, а Джейдон позволил себе с этим не согласиться.



По словам Маккарти, он пытался помирить игрока и тренера, но безуспешно. Санчо отказался извиняться за вещи, которые он не делал.



"Никто не хочет извиняться, если ты с улиц. Потому что, извиняясь, ты признаешь, что не тренируешься хорошо, что ты ленишься. Признаешься во всем, в чем тебя обвиняют. Джейдон не собирался этого делать".



"Тренер обладает сильным характером, и он просто сказал, что хочет извинений. Джейдон же думал, что не сделал ничего неправильного. Он просто не видел, почему должен извиняться. Иногда ты должен извиниться, потому что игрок никогда не возьмет верх над тренером".



"Будучи тренером и тем, кто сам вырос на улицах и знает этот кодекс, я разговаривал с Джейдоном. Но Джейдон просто не представлял себе этого. Он сказал: "Я не буду извиняться, потому что, если я сделаю это, я буду извиняться за опоздания и за то, что не стараюсь изо всех сил". Таковы были его причины".



"Я разговаривал с тренером, и я объяснил ему деликатность ситуации. Думаю, Джейдон чувствовал, что в случае извинений его будут рассматривать тем, что не тренируется упорно, не трудится упорно, и что все сказанное против него было правдой", — цитирует Маккарти Daily Mail.