"Брайтон" лидирует в борьбе за Купера

"Брайтон" лидирует в борьбе за бывшего главного тренера "Ноттингем Форест" Стива Купера.

Купер находится без клуба с декабря, когда от его услуг отказался "Форест". Отдохнув, Стив готов вернуться к работе, но рассматривает только варианты трудоустройства в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Mail, требование Купера не остановила "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли" от того, чтобы сделать свои запросы насчет 44-летнего валлийца, к которому также обратился неназванный клуб из верхней половины таблицы Премьер-Лиги.



Однако в данный момент претендентом номер один на Купера является "Брайтон", который переключился на Стива после того, как Киран Маккенна решил остаться в "Ипсвиче" и заключить новый контракт.



"Брайтон" находится в поисках нового рулевого с тех пор, как незадолго до окончания сезона договорился о расставании с Роберто Де Дзерби.