Саудовские клубы хотят Гомеса и Диаса

Защитник Джо Гомес и нападающий Луис Диас из "Ливерпуля" стали трансферными целями для клубов из Саудовской Аравии.

27-летний Гомес может назвать сезон 2023/24 одним из лучших в своей карьере. Джо имел регулярную игровую практику, помогал команде на различных позициях и свел к минимуму количество своих ошибок, которые прежде его преследовали.



27-летний Диас всегда был одним из лучших игроков "Ливерпуля" после своего перехода из "Порту" за 37.5 млн. фунтов в январе 2022, и в прошлом Луиса связывали с переходом в ПСЖ на замену Килиану Мбаппе.



Как сообщает Daily Mail, сейчас над "Ливерпулем" нависла реальная угроза лишиться Гомеса и Диаса, интерес к которым с Ближнего Востока говорит о том, что теперь саудовские клубы нацелены на более молодых игроков, нежели прежде.



Саудиты ожидают, что "Ливерпуль" значительно изменит свой облик при новом главном тренере Арне Слоте, видя в этом возможность для себя переманить Джо и Луиса.



Саудиты собираются оформить свой интерес к обоим игрокам в конкретные предложения в ближайшие недели.