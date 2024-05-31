Мареска согласовал с "Челси" пятилетний контракт

Энцо Мареска Главный тренер "Лестера" Энцо Мареска окончательно согласовал с "Челси" условия контракта до 2029 года.

Мареске, который в этом сезоне выиграл с "Лестером" Чемпионшип, предстоит продолжить дело Маурисио Почеттино, который покинул "Челси" по обоюдному согласию сторон на прошлой неделе.

По информации Sky Sports, "Челси" может подтвердить назначение 44-летнего итальянца до уикенда.

Внушительный срок контракта в пять лет говорит о том, что все стороны настроены на достижение долгосрочного успеха. Также это позволит избежать спекуляций насчет продления сотрудничества в будущем.

При этом "Лестер" получит компенсацию в 8-10 миллионов фунтов за Мареску, который провел на "Кинг Пауэр" всего один сезон, до этого один сезон отработав ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Последние дни спортивные директоры "Челси" Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт провели в Марбелье, общаясь с Мареской с глазу на глаз, и Энцо произвел на них впечатление своими познаниями насчет состава "синих", а также своим видением насчет игрового стиля.

Являясь учеником Гвардиолы, Мареска одержим идеей игры в позиционный футбол в доминирующей манере.

Ожидается, что "Челси" окажет серьезную поддержку Мареске на трансферном рынке. "Синие" хотят купить центрального защитника и нападающего, как минимум, а также им предстоит решить судьбу ряда высокооплачиваемых игроков вроде Кепы Аррисабалаги и Ромелу Лукаку.


Метки Лестер, Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. theo-zm 31.05.2024 06:31 # theo-zm
    Ну это уровень их
    Ну тот который был до Абрамовича

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  2. reddebil 31.05.2024 06:28 # reddebil
    Удачи Челси в ЧШ.

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  3. bangladesh 31.05.2024 06:05 # bangladesh
    очередное топовое подписание синей помойки

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