МЮ не примет решение по Тен Хагу на этой неделе

"Манчестер Юнайтед" едва ли примет решение по своему главному тренеру Эрику Тен Хагу на этой неделе.

В прошлый уикенд "Юнайтед" завершил свой сезон, напоследок одержав победу 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.



После этого новое руководство "Юнайтед" приступило к анализу сезона, чтобы оценить работу Тен Хага и принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества с Эриком.



"Юнайтед" осознает, насколько это важное для клуба решение, поэтому спешить не собирается. The Telegraph ожидает, что этот процесс не завершится на этой неделе и продолжится на следующей.



Сам же Тен Хаг после завершения тяжелейшего сезона немедленно улетел в отпуск и теперь ждет вердикта своих боссов, которые уже успели наладить контакты с Томасом Франком, Томасом Тухелем, Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби, Гаретом Саутгейтом и Кираном Маккенной, хотя последний более не претендует на работу с "Юнайтед", заключив новый контракт с "Ипсвичем".