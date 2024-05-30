"Пэлас" обсуждает покупку Джоба Беллингема

"Кристал Пэлас" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема.

Беллингем только прошлым летом присоединился к "Сандерленду", перебравшись из родного "Бирмингема". Джоб сыграл 45 матчей за "черных котов" в Чемпионшипе, забив семь голов и отдав одну результативную передачу.



Своей не по годам зрелой игрой 18-летний англичанин привлек внимание ряда серьезных клубов, в том числе за рубежом.



Однако журналист Фабрицио Романо сообщает, что главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер и спортивный директор "орлов" Дуги Фридмен делают все возможное, чтобы заманить Беллингема на "Селхерст Парк".



Джоб приходится младшим братом Джуду Беллингему, блистающему в составе "Реала", и, помимо позиции полузащитника, также способен сыграть в нападении.