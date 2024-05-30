Беллами возглавил "Бернли" на временной основе

После ухода Венсана Компани в "Бернли" Крэйг Беллами был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Бернли".

Накануне "Бавария" представила Компани своим новым главным тренером, заключив с бывшим защитником "Манчестер Сити" и сборной Бельгии контракт на три года.



При этом Беллами, который ассистировал Компани не только в "Бернли", но и в "Андерлхете", отказался последовать за своим боссом в Мюнхен.



Теперь Беллами будет на временной основе исполнять обязанности главного тренера, пока "Бернли" ищет постоянную замену Компани. А ассистировать 44-летнему валлийцу будет Майк Джексон, который руководил первой командой "бордовых" после увольнения Шона Дайча в сезоне 2021/22.



Добавим, претендентами на замену Компани BBC называет Фрэнка Лэмпард, Скотта Паркера и Стива Купера.