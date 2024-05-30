Беллами возглавил "Бернли" на временной основе

Венсан Компани и Крэйг Беллами После ухода Венсана Компани в "Бернли" Крэйг Беллами был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Бернли".

Накануне "Бавария" представила Компани своим новым главным тренером, заключив с бывшим защитником "Манчестер Сити" и сборной Бельгии контракт на три года.

При этом Беллами, который ассистировал Компани не только в "Бернли", но и в "Андерлхете", отказался последовать за своим боссом в Мюнхен.

Теперь Беллами будет на временной основе исполнять обязанности главного тренера, пока "Бернли" ищет постоянную замену Компани. А ассистировать 44-летнему валлийцу будет Майк Джексон, который руководил первой командой "бордовых" после увольнения Шона Дайча в сезоне 2021/22.

Добавим, претендентами на замену Компани BBC называет Фрэнка Лэмпард, Скотта Паркера и Стива Купера.


Метки Беллами, Бернли, Компани, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2024 22:00

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  1. high-malvern 30.05.2024 22:11 # high-malvern
    А стоит ли? Он по своих характеристикам вроде как не очень подходит на роль главного. Слишком переживает все сильно.

    (ответить)

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