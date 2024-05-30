Беллами возглавил "Бернли" на временной основе
После ухода Венсана Компани в "Бернли" Крэйг Беллами был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Бернли".
Накануне "Бавария" представила Компани своим новым главным тренером, заключив с бывшим защитником "Манчестер Сити" и сборной Бельгии контракт на три года.
При этом Беллами, который ассистировал Компани не только в "Бернли", но и в "Андерлхете", отказался последовать за своим боссом в Мюнхен.
Теперь Беллами будет на временной основе исполнять обязанности главного тренера, пока "Бернли" ищет постоянную замену Компани. А ассистировать 44-летнему валлийцу будет Майк Джексон, который руководил первой командой "бордовых" после увольнения Шона Дайча в сезоне 2021/22.
Добавим, претендентами на замену Компани BBC называет Фрэнка Лэмпард, Скотта Паркера и Стива Купера.
30.05.2024 22:00
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А стоит ли? Он по своих характеристикам вроде как не очень подходит на роль главного. Слишком переживает все сильно.
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