Маккенна заключил новый контракт с "Ипсвичем"

Как и ожидалось, главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Маккенна заслужил репутацию одного из лучших молодых британских тренеров после того, как вывел "Ипсвич" в Премьер-Лигу после 22 лет перерыва. При этом только год назад "трактористы" Маккенны повысились из Лиги Один до Чемпионшипа.



Ранее в мае Маккенну сватали в "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон". Пресса утверждала, что 38-летний североирландец амбициозен и открыт к уходу в более серьезный клуб.



Но в итоге Маккенна сохранил верность "Ипсвичу", который сегодня объявил, что Киран заключил новую сделку, рассчитанную до лета 2028. То же самое сделали и четверо его помощников.



"Я крайне горжусь тем, что заключил новый контракт с клубом. Мы добились невероятного успеха вместе в последние два сезона, и я восхищаюсь возможностью и ответственностью от первого для клуба сезона в Премьер-Лиге за 22 года", — сообщил Маккенна.