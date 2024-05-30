Дженас советует МЮ уволить Тен Хага

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас убежден, что "Манчестер Юнайтед" нужно уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага.

В минувший уикенд Тен Хаг завоевал свой второй трофей за два сезона работы в "Юнайтед", одержав победу 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.



Однако в Премьер-Лиге "Юнайтед" занял только восьмое место, большую часть этого сезона демонстрируя посредственный футбол, и Дженас просто не верит, что Тен Хаг способен превратить "красных дьяволов" в доминирующую силу.



"Ну, фанаты и каждый сейчас чувствует, что "Манчестер Юнайтед" внезапно выдал один из своих лучших матчей в сезоне, одержав эту победу".



"Лично я по-прежнему думаю, что они должны позвать кого-нибудь другого, потому что нужно учитывать работу тренера на протяжении всего сезона".



"Когда я смотрю на "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас... Давайте все-таки учитывать, что это была очень специфичная игра, и все решалось в одном матче".



"Очень было очень похоже, что они думали так: "Манчестер Сити" будет много владеть мячом, а мы сможем отсиживаться в обороне и играть на контратаках". Но фанаты "Манчестер Юнайтед" не будут мириться с этим каждую неделю на "Олд Траффорд". Они захотят владеть мячом, доминировать в матче, играть в яркий атакующий футбол, не так ли?"



"Поэтому лично я не вижу, где они стремятся оказаться через два года. Я не думаю, что видел много матчей, о которых я бы мог сказать: "Вот это была игра Эрика Тен Хага". Я до сих пор не знаю, что он делает!"



"Если смотреть на два, три, пять лет вперед, то я просто не думаю, что этот человек вернет "Манчестер Юнайтед" в доминирующее положение, как им нужно", — сообщил Дженас talkSPORT.