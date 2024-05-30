Шешко хочет перейти в "Арсенал"

Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко предпочитает перейти в "Арсенал" этим летом.

Шешко только прошлым летом перебрался в Лейпциг из австрийского "Ред Булл", с тех пор забив 14 голов при 17 выходах в старте в рамках Бундеслиги.



Своей игрой за "РБ Лейпциг" Шешко привлек внимание ряда крупнейших клубов Европы, включая "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Также к Беньямину существует серьезный интерес из Италии.



Однако Daily Mirror сообщает в эксклюзивном материале, что сам Шешко предпочитает продолжить карьеру в "Арсенале", которому как раз не хватает центрального нападающего профиля Беньямина.



Агент Элвис Басанович уже находится в контакте с "Арсеналом", несколько раз посетив матчи команды Микеля Артеты в этом сезоне.



"РБ Лейпциг" открыт к продаже Шешко и, как ожидается, запросит за словенца, которому в пятницу исполняется 21 год, около 45 миллионов фунтов.