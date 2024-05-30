МЮ не получит Брантуэйта по сниженной цене

"Эвертон" сообщил своим коллегам из "Манчестер Юнайтед", что те могут забыть о приобретении защитника Джаррада Брантуэйта по сниженной цене.

На текущей неделе появилась информация, что "Юнайтед" надеется воспользоваться финансовыми затруднениями "Эвертона", купив Брантуэйта всего за 40 миллионов фунтов.



Это примерно вдвое меньше той суммы, в которую "ириски" оценивают 21-летнего защитника, попавшего в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.



Однако Daily Mirror утверждает, что на "Гудисон Парк" исключают такой сценарий. Если "красные дьяволы" хотят Брантуэйта, им придется заплатить полную цену.



"Эвертон" действительно испытывает проблемы с финансами, но надеется поправить свое положение с помощью продажи других игроков — вроде полузащитника Амаду Онана, оцениваемого в 50 млн. фунтов.



Добавим, в этом сезоне Брантуэйт сформировал надежную связку в центре обороны с Джеймсом Тарковски, что позволило "Эвертону" пропустить только 51 гол в Премьер-Лиге, и это четвертый лучший результат в дивизионе.