"Лидс" породнился с империей Red Bull

"Лидс" объявил о начале сотрудничества с концерном Red Bull, который владеет немецким "РБ Лейпциг" и австрийским "Ред Булл".

Из официального заявления "Лидса" следует что компания, которая производит энергетический напиток, стала миноритарным акционером клуба с "Элланд Роуд".



Вдобавок Red Bull, которая также владеет "Нью-Йорк Ред Буллз" из США, "Ред Булл Брагантино" из Бразилии, станет титульным спонсором "Лидса" со следующего сезона.



Помимо своих инвестиций в футбол, Red Bull также вкладывается в хоккей, экстремальные виды спорта, мотоспорт и имеет две команды в "Формуле-1".



Добавим, установлению партнерских отношений "Лидса" и Red Bull не помешал тот факт, что "белые" не смогли выйти в Премьер-Лигу на будущий сезон, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа.