Лоуренсон считает, что "Ливерпулю" нужно отпустить Салаха

Мохамед Салах Легенда "Ливерпуля" Марк Лоуренсон считает, что "красным" следует отпустить нападающего Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию этим летом.

Еще год назад "Ливерпуль" мог выручить 150 миллионов фунтов за Салаха от саудитов, но "красные" заблокировали отъезд своего бомбардира.

На сей раз Лоуренсон готов довольствоваться и 100 млн. фунтов. Марк чувствует, что 31-летнему египтянину пора уйти.

"У меня есть ощущение, что Мохамед Салах уйдет. Я просто думаю, что Саудовская Аравия стала бы логичным направлением для него. Он уже не тот после возвращения с Кубка Африки, и ближе к концу сезона вы могли видеть, что он выглядит слегка обиженным — он просто не выглядит прежним игроком".

"Думаю, если "Ливерпуль" сможет получить за него 100 миллионов фунтов от саудовской Pro-лиги, я бы согласился, учитывая обстоятельства. Салах выступал абсолютно великолепны образом за "Ливерпуль" на протяжении многих лет, но теперь он выглядит так, что нуждается в смене клуба, и лично я бы не стал стоять у него на пути в этом отношении", — цитирует Лоуренсона Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Лоуренсон, Салах

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2024 15:00

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  1. suddenly 30.05.2024 15:03 # suddenly
    >>На сей раз Лоуренсон готов довольствоваться и 100 млн. фунтов.

    Ну ладно, не надо так скромничать. Проси все 200!

    (ответить)

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