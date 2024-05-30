Лоуренсон считает, что "Ливерпулю" нужно отпустить Салаха

Легенда "Ливерпуля" Марк Лоуренсон считает, что "красным" следует отпустить нападающего Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию этим летом.

Еще год назад "Ливерпуль" мог выручить 150 миллионов фунтов за Салаха от саудитов, но "красные" заблокировали отъезд своего бомбардира.



На сей раз Лоуренсон готов довольствоваться и 100 млн. фунтов. Марк чувствует, что 31-летнему египтянину пора уйти.



"У меня есть ощущение, что Мохамед Салах уйдет. Я просто думаю, что Саудовская Аравия стала бы логичным направлением для него. Он уже не тот после возвращения с Кубка Африки, и ближе к концу сезона вы могли видеть, что он выглядит слегка обиженным — он просто не выглядит прежним игроком".



"Думаю, если "Ливерпуль" сможет получить за него 100 миллионов фунтов от саудовской Pro-лиги, я бы согласился, учитывая обстоятельства. Салах выступал абсолютно великолепны образом за "Ливерпуль" на протяжении многих лет, но теперь он выглядит так, что нуждается в смене клуба, и лично я бы не стал стоять у него на пути в этом отношении", — цитирует Лоуренсона Daily Mirror.