Кэш: "Эмери — это просто другой уровень, нежели Джеррард"

Защитник "Астон Виллы" Мэтти Кэш заявил, что его наставник Унаи Эмери является тренером другого уровня, нежели Стивен Джеррард.

Когда в октябре 2022 Эмери сменил Джеррарда на тренерском мостике "Виллы", бирмингемская команда находилась вблизи зоны вылета Премьер-Лиги.



С тех пор "Вилла" добилась впечатляющего прогресса, по итогам первого полного сезона Эмери квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.



Кэш не считает Джеррарда плохим тренером, однако опыт совместной работы с Эмери убедил Мэтти, что Унаи — специалист совсем другого класса.



"Мы так много внимания уделяем деталям, у нас проходит так много индивидуальных и коллективных встреч о том, как мы можем прибавить".



"Разумеется, я не хочу проявить неуважение к Джеррарду. Думаю, он тоже был хорошим тренером, он был успешен в "Рейнджерс".



"Я лишь думаю, что Унаи — это просто другой уровень. С момента его прихода мы выступаем не иначе как великолепно".



"Вы видели нашу статистику и наши результаты в последний год-полтора, и это действительно впечатляет".



"Самое важное — это те маленькие детали, которыми он занимается и которые он знает. Ему очень помогает его опыт", — цитирует Кэша talkSPORT.