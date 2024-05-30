Уолкер считает Джеймса лучшим правым защитником в мире

Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер назвал Риса Джеймса из "Челси" лучшим правым защитником в мире.

Этот сезон сложился крайне неудачно для 24-летнего Джеймса, который больше лечился, чем играл. Рис отметился только пятью появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги.



Неудивительно, что после такого неудачного сезона Джеймс не попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024, однако Уолкер ничуть не сомневается в классе Риса.



"Лучший правый защитник в мире? Рис Джеймс. У него есть все. Все".



"Если бы я мог создать совершенного правого защитника, это был бы он. Он может обороняться, атаковать, он наделен техникой, владеет обеими ногами, он опасен при игре один на один, он быстр..."



"Думаю, если бы я собирал идеального правого защитника, я бы взял свою физическую силу, скорость Хакими, технику Канселу, умение сделать пас Трента (Александер-Арнольда), характер Карвахаля и футбольные мозги Риса Джеймса, потому что тот, как известно, долгое время играл в полузащите. Но если бы я выбирал одного из них, это был бы Рис. Он дает вас всего понемногу", — цитирует Джеймса Daily Mirror.