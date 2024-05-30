"Эвертон" ищет покупателей на Амаду Онана

"Эвертон" пытается найти покупателей на своего полузащитника Амаду Онана.

Как известно, "Эвертон" нуждается в продаже одного из своих ведущих игроков до 30 июня, чтобы в новом сезоне избежать очередного снятия очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.



Наиболее ценными активами "Эвертона" являются голкипер Джордан Пикфорд, защитник Джаррад Брантуэйт и как раз Онана. Из этой тройки, как стало известно HITC, "ириски" предпочитают продать именно Амаду.



Сообщается, что через посредников "Эвертон" уже предлагает Онана различным клубам. "Ириски" надеются выручить за 21-летнего бельгийца свыше 50 миллионов фунтов.



Ранее интерес к Онана приписывали "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкаслу" и "Барселоне".