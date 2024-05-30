Руни раскритиковал МЮ за отсутствие лидеров

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал "красных дьяволов" за отсутствие лидеров.

Восьмое место, которое "Юнайтед" занял в этом сезоне Премьер-Лиге, стало худшим для "дьяволов" результатом в лиге за последние 34 года.



Руни чувствует, что в собранной Эриком Тен Хаге сейчас просто нет игроков, которые могут повести партнеров за собой.



"Я бы сказал, что тебе в раздевалке необходимы пять игроков, которые могут вести команду за собой".



"Глядя на "Манчестер Юнайтед" сейчас, глядя на их команду, ты по-прежнему задаешься вопросами о том, кто у них лидер. Я знаю, что Бруну — капитан, но кто там лидеры?"



"Когда несколько недель назад Маркус Рэшфорд подвергался критике за свое поведение на поле, я сказал, что он был таким всегда. Я не думаю, что он когда-либо умел произносить речи на поле. Когда у него тяжелый момент или когда ты хочешь, чтобы он трудился чуть упорнее, как раз тогда опытные игроки должны потребовать это от него. Эта одна вещь, которой я не вижу".



"Каждый раз, когда "Манчестер Юнайтед" пропускает гол, они слишком быстро предаются унынию, и ты почти чувствуешь, что они ни за что не отыграются", — сообщил Руни ютуб каналу The Overlap.