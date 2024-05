Искусственный интеллект поможет определять офсайды в Премьер-Лиге

Премьер-Лига будет использовать искусственный интеллект и так называемые "силовые поля" при работе полуавтоматической системы определения офсайда.

Напомним, в прошлом месяце 20 клубов Премьер-Лиги единодушно проголосовали за то, чтобы со следующего сезона офсайды определялись в полуавтоматическом режиме.



Судейский корпус ожидает, что это позволит сократить время на принятие решения о том, был офсайд или нет, на 31 секунду в среднем.



Изданию The Times стало известно, что Премьер-Лига основательно подготовилась к этому нововведению, заключив сделку с американской компанией по разработке программного обеспечения Second Spectrum, которая является частью Genius Sports.



Вместо того, чтобы определять расположение 36 точек по контуру тела, система Second Spectrum под названием Dragon будет отслеживать 10,000 "точек данных на поверхности" для каждого игрока, 200 раз в секунду. Этот метод считается более точным, нежели применяемый УЕФА или ФИФА.



Благодаря этим 10,000 точек будет создаваться "силовое поле", и в зависимости от того, окажется оно перекрыто частью тела атакующего игрока — за исключением рук — или нет, система будет генерировать сообщение об офсайде.



Полуавтоматическая система Dragon, получившая одобрение ФИФА, заменит текущую систему, когда арбитры VAR вручную рисуют линии для определения офсайда, на что нередко уходит по паре минут.



Искусственный интеллект будет в течение нескольких секунд принимать решение и заодно создавать 3D-графику, которую смогут увидеть телезрители и публика на трибунах. Однако последнее слово все равно будет за рефери в поле.



Добавим, технология будет внедрена не со старта сезона 2024/25, а после одного из первых осенних международных перерывов.