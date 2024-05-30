Джеррард заявил, что возглавил "Аль-Иттифак" не из-за денег

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что отправился в Саудовскую Аравию тренировать "Аль-Иттифак" не из-за денег.

Прошлым летом, спустя несколько месяцев после своего увольнения из "Астон Виллы", Джеррард был назначен главным тренером "Аль-Иттифака".

Джеррард не отрицает того, что саудиты ему хорошо платят, однако деньги совершенно не были мотивацией для Стивена, который чувствовал, что хочет приключений после того, как почти всю свою игровую карьеру провел в "Ливерпуле".

"В финансовом плане я давно себя обеспечил. Поэтому я бы не поехал в Саудовскую Аравию из-за денег. Были ли деньги фактором? Да. Были ли они единственным фактором, почему я принял это решение? Нет, на один миллион процентов".

"Поверьте мне, меня не было бы здесь, если бы я не относился к этому серьезно. Я серьезно отношусь к футболу. Так было всегда. В то же время я никогда не проявлю неуважение к человеку или организации, приняв решение, когда я не готов".

"Я так долго находился в "Ливерпуле", и мне слегка хотелось перемен. Я хотел дождаться конца своей карьеры, чтобы попробовать другие вещи. Я не захотел оставаться в своей зоне комфорта. Я хотел мыслить нестандартно. Я хотел бросить себе вызов", — сообщил Джеррард The Telegraph.




Метки Аль-Иттифак, Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 702

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  1. electric 30.05.2024 10:08 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. charmk 30.05.2024 10:00 # charmk
    да чего они все оправдываются? это пунктик в контракте?

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  3. gabazhaba 30.05.2024 09:13 # gabazhaba
    Денег лишних не бывает. Руби бабло пока можно.

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  4. suddenly 30.05.2024 09:12 # suddenly
    С детства мечтал тренировать Аль-Иттифак.

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  5. glorfindel 30.05.2024 09:08 # glorfindel
    Англий или Саудовская Аравия? Конечно второе

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