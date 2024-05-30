Ван Нистелрой может заменить Мареску в "Лестере"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой может заменить Энцо Мареску на посту главного тренера "Лестера".
В данный момент Мареска находится на пороге перехода в "Челси", который собирается заключить с бывшим ассистентом Хосепа Гвардиолы контракт на пять лет.
"Лестер", вернувшийся в Премьер-Лигу на будущий сезон, уже ищет замену Мареске, и Daily Mirror стало известно, что на радаре у "лис" находится 47-летний Ван Нистелрой.
Ван Нистелрой находится без работы после своего расставания с ПСВ в конце сезона 2022/23, в котором он завоевал Кубок Голландии и Суперкубок Голландии.
Помимо того единственного сезона у руля ПСВ, Ван Нистелрой также имеет опыт работы помощником Гуса Хиддинка в сборной Голландии.
30.05.2024 08:00
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