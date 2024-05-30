Ван Нистелрой может заменить Мареску в "Лестере"

Рууд Ван Нистелрой Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой может заменить Энцо Мареску на посту главного тренера "Лестера".

В данный момент Мареска находится на пороге перехода в "Челси", который собирается заключить с бывшим ассистентом Хосепа Гвардиолы контракт на пять лет.

"Лестер", вернувшийся в Премьер-Лигу на будущий сезон, уже ищет замену Мареске, и Daily Mirror стало известно, что на радаре у "лис" находится 47-летний Ван Нистелрой.

Ван Нистелрой находится без работы после своего расставания с ПСВ в конце сезона 2022/23, в котором он завоевал Кубок Голландии и Суперкубок Голландии.

Помимо того единственного сезона у руля ПСВ, Ван Нистелрой также имеет опыт работы помощником Гуса Хиддинка в сборной Голландии.


Метки Ван Нистелрой, Лестер, Мареска, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2024 08:00

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