"Астон Вилла" надеется купить Галлахера в июне

Конор Галлахер "Астон Вилла" надеется воспользоваться ситуацией "Челси" с соблюдением правил финансового фейр-плей для приобретения полузащитника "синих" Конора Галлахера.

Чтобы не нарушить правила ФФП и избежать санкций со стороны Премьер-Лиги, "Челси" нужно продать кого-нибудь из своих игроков в срок до 30 июня.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на продажу выглядит Галлахер. Несмотря на то, что Конор был ключевым игроком "Челси" в этом сезоне, у него остается только один год по контракту, а переговоры о новой сделке давно находятся в тупике.

По информации The Independent, "Вилла" проявляет серьезный интерес к Галлахеру. Бирмингемский клуб как раз находится в поисках усиления состава под Лигу Чемпионов.

У "Виллы" есть свои проблемы с ФФП, однако в Бирмингеме уверены, что смогут достичь компромисса по трансферу Галлахера.

Заполучить Галлахера по-прежнему хочет и "Тоттенхэм", но "шпоры" могут предложить 24-летнему англичанину лишь возможность сыграть в Лиге Европы.


Метки Астон Вилла, Галлахер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2024 07:00

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