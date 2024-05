Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении Джаррада Брантуэйта и Майкла Олисе. "Манчестер Сити" лидирует в борьбе за Бруно Гимараэса. Арне Слот хочет купить Олли Уоткинса в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта и вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (talkSPORT)



"Юнайтед" не будет выкупать полузащитника Софьяна Амрабата у "Фиорентины" после окончания аренды. (Football Insider)



Голкипер "Вердера" Михаэль Цеттерер заинтересовал "Манчестер Сити". (Bild)



"Сити" лидирует в борьбе за полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса. (AS)



Полузащитник "Сити" Калвин Филлипс вызывает интерес у "Ромы", "РБ Лейпциг" и "Ред Булл". (The Sun)



Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко — цель номер один для "Арсенала" на лето. (Daily Mirror)



"Арсенал" интересуется защитником "Лидса" Арчи Греем. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" потерял надежду заполучить полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. (HITC)



Арне Слот, заступающий на должность главного тренера "Ливерпуля", хочет приобрести нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса. (The Sun)



"Ливерпуль" заинтересован в защитнике "Челси" Леви Колуилле, однако трансфер выглядит маловероятным. (Daily Mail)



"Челси" обратился насчет голкипера "Порту" Диогу Кошты. (Rudy Galetti)



"Челси" сделал запрос насчет голкипера "Вильярреала" Филипа Йоргенсена. (Relevo)



"Челси" вынужден продать кого-нибудь из своих игроков до 30 июня. (The Sun)



"Эвертон" и "Вест Хэм" контактируют с "Бернли" насчет приобретения защитника Максима Эстева. (L'Equipe)



"Вест Хэм" ожидает совершить сразу четыре приобретения в течение января. (Football Insider)



"Вест Хэм" хочет купить вингера "Аякса" Стивена Бергвейна. (TBR Football)



"Ренн" и "Лион" готовы заплатить 35 млн. фунтов за защитника "Вест Хэма" Найефа Агерда. (Football Insider)



Лорис Кариус, Полл Дамметт и Мэтт Ритчи покидают "Ньюкасл" свободными агентами. (i Sport)



Другое



"Ливерпуль" предложит новый контракт своему защитнику Конору Брэдли. (TEAMtalk)



Компания Infine Athlete, вероятно, останется титульным спонсором "Челси" на сезон 2024/25. (Football Insider)



После ухода Маурисио Почеттино с поста главного тренера "Челси" спортивные директоры Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт работали по 17 часов в сутки, определяя замену аргентинцу. (Daily Mail)



Полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем был признан лучшим игроком Ла Лиги в сезоне 2023/24. (ESPN)



Премьер-Лига готова поддержать бойкот клубного Чемпионата Мира после изменения формата турнира ФИФА. (The Sun)



Персонал "Юнайтед" возмущен, что популярный ютубер IShowSpeed принял участие в вечеринке, посвященной завоеванию Кубка Англии. (Daily Mail)