Вернер объяснил, почему решил остаться в "Тоттенхэме"

Нападающий Тимо Вернер объяснил, почему он согласился остаться в "Тоттенхэме" на следующий сезон.

В минувший вторник "Тоттенхэм" объявил о продлении аренды Вернера из "РБ Лейпциг" на весь сезон 2024/25. По информации Evening Standard, "шпоры" также получили опцию выкупа Тимо за 8.5 млн. фунтов.



Изначально Вернер присоединился к "Тоттенхэму" еще в январе, и 28-летний немец очень хорошо поладил со своими партнерами по команде и главным тренером Анге Постекоглу, что упростило его выбор.



"Я вижу, насколько хорош этот клуб, настолько мы хороши как команда. А также это очень хорошее место, чтобы остаться, с точки зрения моих перспектив в команде".



"Когда я получил звонок от тренера, мне стало ясно, что этот человек будет на 100 процентов поддерживать тебя, если он захотел тебя подписать, и это было важнее всего для меня в тот момент".



"А также мне нравится идея, как он хочет играть и какую роль он мне отводит. Все игроки очень добры, поэтому это решение далось мне легко. Я очень хорошо себя чувствую здесь. Мне очень здесь нравится", — цитирует Вернера официальный веб-сайт "Тоттенхэма".