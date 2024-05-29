"Юнайтед" обдумывает обмен Гринвуда на Фелиша

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность обмена Мейсона Гринвуда на нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

Гринвуд очень ярко отыграл этот сезон за "Хетафе" на правах аренды из "Юнайтед", забив 10 голов в 36 матчах.



Своей игрой за "Хетафе" 22-летний англичанин привлек внимание ряда серьезных европейских клубов, включая "Ювентус", "Наполи", дортмундскую "Боруссию" и как раз "Атлетико".



Приоритетом "Юнайтед" является продажа Гринвуда летом, но "красные дьяволы" также могут использовать Мейсона, чтобы заполучить Фелиша.



Фелиш так толком и не раскрылся в "Атлетико" после своего дорогостоящего перехода из "Бенфики" в 2019 году. На этот сезон Жоау и вовсе был отправлен в аренду в "Барселону", ранее также совершив короткую командировку в "Челси".



По информации Daily Star, именно со стороны "Атлетико" исходит инициатива по обмену Гринвуда на Фелиша, и в данный момент "Юнайтед" решает, придется ли 24-летний португалец ко двору на "Олд Траффорд".