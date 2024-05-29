Ришарлисон исключает свой уход из "Тоттенхэма"

Нападающий Ришарлисон исключил свой уход из "Тоттенхэма" в летнее трансферное окно.

В 31 матче этого сезона Ришарлисон забил 12 голов. Преимущественно 27-летний бразилец использовался для подмены капитана Сона Хен Мина на позиции центрального нападающего, когда не был травмирован.



В предыдущие недели Ришарлисона связывали с отъездом в Саудовскую Аравию, однако экс-игрок "Эвертона" сосредоточен лишь на том, чтобы поправить свое здоровье и лучше провести следующий сезон за "Тоттенхэм".



"Я отказался от отпуска и приехал в Сан-Паулу, чтобы я смог вернуться хорошо готовым к следующему сезону. Я никогда не говорил, что недоволен своим клубом, и все, что сообщают медиа о каких-либо переговорах, является фейковыми новостями. Я не знаю, откуда они это взяли. Я не покину Англию в следующем сезоне!" — пишет Ришарлисон в твиттере.