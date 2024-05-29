Компани хочет купить Уортона в "Баварию"

Новоиспеченный наставник "Баварии" Венсан Компани хочет приобрести полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона.

Ранее днем "Бавария" объявила о переходе Компани из "Бернли", заключив с бывшим защитником "Манчестер Сити" и сборной Бельгии контракт на три года.



Как сообщает talkSPORT, теперь Компани хочет, чтобы его новый клуб приобрел 20-летнего Уортона, который лишь в январе присоединился к "Пэлас" из "Блэкберна" за 22.5 млн. фунтов.



Уортон очень ярко отыграл вторую половину сезона, отдав три результативные передачи в 16 матчах за "Пэлас" и попав в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.



"Бавария" готова к крупным тратам этим летом после неудачного сезона, который немецкий гранд завершил без трофеев. Адаптироваться в Мюнхене Уортону помогли бы его соотечественники Эрик Дайер и Харри Кейн, которые находятся на ведущих ролях в новой команде Компани.