"Арсенал" предложит Артете новый улучшенный контракт

Микель Артета Этим летом "Арсенал" предложит своему главному тренеру Микелю Артете новый контракт со значительным повышением зарплаты.

В данный момент Артета находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему действующему контракту, обсудить продление которого ранее у Микеля не было возможности из-за участия в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Этим летом Артете предстоят серьезные переговоры с "Арсеналом" о будущем, однако на "Эмирейтс" уверены в достижении компромисса с 42-летним испанцем.

Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" собирается сделать Артету своим самым высокооплачиваемым тренером всех времен — Микеля ждет существенная прибавка к тем 9 миллионам фунтов, которые он получает ежегодно.

В данный момент самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге является Хосеп Гвардиола, которому "Манчестер Сити" платит 20 млн. фунтов в год. Приблизившись к своему учителю по результатам, теперь Артета сможет приблизиться к нему и по зарплате.

"Арсенал" также должен будет подтвердить Артете свои амбиции с помощью приобретений. Прежде всего "канонирам" нужен нападающий — вроде Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".


Метки Арсенал, Артета, контракты, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 29.05.2024 21:20 # tigerpool
    Следующий сезон будет решающим и для мистера гельчика и для гейгуннеров в целом. Либо титул, либо обратно к середине таблицы

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  2. takernotagiver 29.05.2024 20:34 # takernotagiver
    Сначала титулы - потом зарплата.

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