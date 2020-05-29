"Арсенал" предложит Артете новый улучшенный контракт

Этим летом "Арсенал" предложит своему главному тренеру Микелю Артете новый контракт со значительным повышением зарплаты.

В данный момент Артета находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему действующему контракту, обсудить продление которого ранее у Микеля не было возможности из-за участия в борьбе за титул Премьер-Лиги.



Этим летом Артете предстоят серьезные переговоры с "Арсеналом" о будущем, однако на "Эмирейтс" уверены в достижении компромисса с 42-летним испанцем.



Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" собирается сделать Артету своим самым высокооплачиваемым тренером всех времен — Микеля ждет существенная прибавка к тем 9 миллионам фунтов, которые он получает ежегодно.



В данный момент самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге является Хосеп Гвардиола, которому "Манчестер Сити" платит 20 млн. фунтов в год. Приблизившись к своему учителю по результатам, теперь Артета сможет приблизиться к нему и по зарплате.



"Арсенал" также должен будет подтвердить Артете свои амбиции с помощью приобретений. Прежде всего "канонирам" нужен нападающий — вроде Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".