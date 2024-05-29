Компани сменил вылетевший "Бернли" на "Баварию"

Венсан Компани "Бавария" подтвердила переход Венсана Компани из "Бернли" на должность главного тренера.

Компани заключил с "Баварией" контракт на три года и приходит на смену Томасу Тухелю, расставание с которым немецкий гранд анонсировал еще в феврале.

"Бавария" столкнулась с огромными проблемами, подыскивая замену Тухелю. Клуб с "Альянц Арены" был последовательно отвергнут Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном и Ральфом Рангником, после чего даже попытался пересмотреть свое решение по Томасу, но безуспешно.

В итоге "Бавария" доверилась рекомендации своего бывшего рулевого Хосепа Гвардиолы, у которого Компани исполнял роль капитана в "Манчестер Сити". Венсан оказался открыт к смене клуба после того, как не смог удержать "Бернли" в Премьер-Лиге.

"Для меня огромная честь получить возможность поработать на этот клуб — "Бавария" является столпом международного футбола. Будучи тренером, ты должен придерживаться свои ценностей — мне нравится владеть мячом, быть креативными, но также агрессивными и смелыми. Сейчас я предвкушаю базовые вещи: работу с игроками, создание команды. Когда с базой будет порядок, успех придет", — сообщил Компани.


Метки Бавария, Бернли, Компани, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 29.05.2024 19:55 # makeewadim
    Я правильно понимаю: Венсан в шоцэ??

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  2. kukuruzko 29.05.2024 19:43 # kukuruzko
    КОРОЛЬ!!!

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  3. hammersmith 29.05.2024 19:40 # hammersmith
    Выпнут к хуям до конца сезона

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  4. blueisthecolor 29.05.2024 19:16 # blueisthecolor
    Вылетел наверх

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  5. sean-dyche18plus 29.05.2024 19:10 # sean-dyche18plus
    тоесть бомжара с опухшей бестолковкой вылетевший без шансов возглавляет чмоварию. а мегатопарь Дайч.который несмотря на миллион снятых очков оставил днищенский гейвертон в апл.и с тем же фк пернули играл в квалификации ле.никому не нужен?где справедливость

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