Компани сменил вылетевший "Бернли" на "Баварию"

"Бавария" подтвердила переход Венсана Компани из "Бернли" на должность главного тренера.

Компани заключил с "Баварией" контракт на три года и приходит на смену Томасу Тухелю, расставание с которым немецкий гранд анонсировал еще в феврале.



"Бавария" столкнулась с огромными проблемами, подыскивая замену Тухелю. Клуб с "Альянц Арены" был последовательно отвергнут Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном и Ральфом Рангником, после чего даже попытался пересмотреть свое решение по Томасу, но безуспешно.



В итоге "Бавария" доверилась рекомендации своего бывшего рулевого Хосепа Гвардиолы, у которого Компани исполнял роль капитана в "Манчестер Сити". Венсан оказался открыт к смене клуба после того, как не смог удержать "Бернли" в Премьер-Лиге.



"Для меня огромная честь получить возможность поработать на этот клуб — "Бавария" является столпом международного футбола. Будучи тренером, ты должен придерживаться свои ценностей — мне нравится владеть мячом, быть креативными, но также агрессивными и смелыми. Сейчас я предвкушаю базовые вещи: работу с игроками, создание команды. Когда с базой будет порядок, успех придет", — сообщил Компани.