Келлехер подтвердил, что готов покинуть "Ливерпуль"

Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер подтвердил, что открыт к переходу в клуб, где сможет быть первым номером.

Келлехер, дебютировавший за "Ливерпуль" еще в 2019 году, не был обделен игровой практикой в этом сезоне, потому что первый номер "красных" Алиссон значительное время провел в лазарете.



Однако 25-летний ирландец понимает, что в долгосрочной перспективе он не может тягаться с Алиссоном за роль основного голкипера "Ливерпуля", что подталкивает его к смене клуба.



"Было бы замечательно, если бы это случилось в "Ливерпуле", но я не глупец. Я знаю, что Али — лучший голкипер в мире уже несколько лет".



"Я провел такое удивительное время в "Ливерпуле". Это было безумное приключение для меня, и я его абсолютно обожал. Я люблю клуб, я люблю фанатов, и у меня отличные отношения с игроками и персоналом".



"Сделаю я это здесь в "Ливерпуле" или где-либо еще, но я чувствую, что следующий шаг для меня — быть первым номером", — сообщил Келлехер The Athletic.